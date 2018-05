Governo, Gelmini: molto preoccupati per stallo politico

Roma, 30 mag. - "Siamo molto preoccupati per la situazione di stallo politico e per la reazione dei mercati che rischia di colpire i risparmi degli italiani. Forza Italia è pronta alle elezioni, alle quali ci presenteremo con il centrodestra unito e con il programma che già lo scorso 4 marzo è risultato il più votato nelle urne. Ma riteniamo assurda l'ipotesi di elezioni a fine luglio o i primi di agosto. Se nelle prossime ore non si riuscirà a far nascere un governo politico, si trovi un accordo in Parlamento per accompagnare ordinatamente il Paese al voto in autunno". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando con i giornalisti in Sala stampa a Montecitorio.