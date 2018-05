Sisto (Fi): sondaggi dicono che centrodestra unito vince

Roma, 30 mag. - "Secondo molti sondaggi i partiti del centrodestra tengono e il 40% dei consensi è un obiettivo concreto: vuole dire che l'idea di Silvio Berlusconi di una coalizione coesa è ancora quella vincente". Lo ha detto a Tagadà, in onda su La7, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Forza Italia in questi mesi ha tenuto un atteggiamento coerente, chiaro e lineare: l'interesse degli italiani per noi è al primo posto e lo tuteleremo sia in caso di elezioni a stretto giro sia qualora dovesse partire la legislatura. La strada migliore resta un governo politico: è quello che abbiamo sempre sostenuto chiedendo al Colle di dare l'incarico a Salvini per un governo del centrodestra. La soluzione, magari, potrebbe essere proprio questa", ha concluso.