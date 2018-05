Governo, Bergamini (fi): rapporto con Salvini non in discussione

Roma, 30 mag. - "Dal 4 marzo in poi si è consumato un equivoco che ci ha portato in un vicolo cieco. Nonostante il centrodestra fosse la coalizione uscita vincente dalle elezioni, la percezione nel Paese è stata che le elezioni le avesse vinte il M5s, da lì in poi si è aperta la strada ad una serie di tensioni istituzionali senza precedenti". Lo ha detto Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia, ospite oggi di Skytg24, e intervendo sulla situazione di stallo ha ribadito la centralità dell'alleanza di centrodestra a trazione leghista "in nome della quale Forza Italia, nonostante i veti subiti, ha consentito al leader del Carroccio di provare a realizzare un governo politico che rispondesse all'esito del voto". E ha concluso :"Il nostro rapporto con Salvini non è certo in discussione".