«UE eviti distanza sprezzante di cui è accusata»

ROMA - Alla fine della giornata di ieri sono giunte anche le scuse ufficiali dello stesso commissario al bilancio Guenther Oettinger, «ma in un momento come questo l'ultima cosa che le istituzioni dell'Ue devono mostrare verso i cittadini europei è quella sprezzante distanza di cui sono spesso accusate». Si chiude così la cronaca quotidiana dedicata dall'Osservatore Romano alla crisi politica italiana.

«Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri, e le borse sembrano riprendere fiato», nota il giornale vaticano. «Ma la crisi italiana è tutt'altro che risolta e lo scenario appare sempre più confuso, con la Lega che chiude a una soluzione politica di compromesso».