Martina: «Costruiamo alternativa a Lega e M5S»

ROMA - «Venerdì primo giugno a Roma e in contemporanea a Milano ci saranno due grandi manifestazioni. Ci andremo con la Costituzione in mano, per confermare che il nostro è un grande Paese che ha fiducia nel progetto europeo, che noi vogliamo scommettere ancora con la nostra presenza dentro al progetto europeo e che lo vogliamo fare difendendo la Costituzione e le regole democratiche». Lo ha dichiarato il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un video pubblicato su Facebook.

ALTERNATIVA POPOLARE - «Vogliamo rappresentare - ha spiegato - in tutto e per tutto l'alternativa popolare alle forzature, alle provocazioni, alle irresponsabilità che abbiamo visto in questi giorni e che hanno animato le forze che hanno prevalso il 4 marzo».