Fico: speranze su caso Regeni da nuovo materiale investigativo

Roma, 30 mag. - "La Procura di Roma nella giornata di ieri ha ricevuto alcuni video estratti dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana del Cairo, registrati nelle ultime ore prima della scomparsa di Giulio Regeni. I fotogrammi verranno ora analizzati dagli organi investigativi nella speranza di poter individuare immagini rilevanti che possano fornire elementi in più per le indagini. Agli inquirenti sono stati consegnati anche ulteriori documenti e approfondimenti investigativi. L`auspicio è che da questi materiali possano emergere elementi significativi che aiutino nella ricerca della verità. Occorre tenere alta l`attenzione sul caso e su tutti i passaggi che si stanno compiendo. Le istituzioni sono vicine alla famiglia Regeni. L`impegno di tutti gli attori politico-istituzionali deve essere massimo e deve continuare senza sosta fino a quando non verrà fatta chiarezza definitiva sulla morte di Giulio. Questo senza dubbio è e sarà un mio impegno". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su facebook.