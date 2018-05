Le Pen: né a me né a Salvini contestate spese Europarlamento

Roma, 30 mag. - Marine Le Pen ha affermato oggi di non essere coinvolta, né lei né il leader della Lega Matteo Salvini, nella contestazione di spese del Front national presso il Parlamento europeo. Secondo Le Canard Enchainé, tra i conti messi in discussione c'è quello presso Ledoyen per una cena con Salvini.

"Contrariamente alle fake news del Canard Enchainé, nessuno dei conti che contesta il Parlamento europeo mi riguarda. Né me, né Salvini d'altronde..." ha scritto su Twitter la presidente del Front National.

Il gruppo del Fn ha un'ultima chance per giustificare oltre 478mila euro di spese per il 2016 sospettate di essere non conformi alle regole, altrimenti dovrà rimborsarle, secondo una decisione dell'Ufficio del Palramento, si è appreso ieri.

Tra le spese segnalate nel rapporto di auditi che l'agenzia France Presse ha potuto consultare figurano un centinaio di regali di Natale da oltre 100 euro e 230 bottiglie di champagne, alcune delle quali per un valore di oltre 81 euro. Inoltre c'è un conto per un cenone di Natale per 140 persone, valore 13.500 euro.

Secondo il Canard Salvini e Le Pen avrebbero avuto una cena a due presso Ledoyen vicino agli Champs Elysée a Parigi, conto di 401 euro a testa. Inoltre i due avrebbero preso parte congiuntamente a una cena con "industriali" presso il ristorante parigno l'Ambroise, sempre a Parigi.