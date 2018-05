Governo, senatori Fi concordano: centrodestra sia unito a voto

Roma, 30 mag. - Il centrodestra deve presentarsi unito al possibile nuovo voto che si profila. E' la soluzione indicata dai senatori di Forza Italia nei loro interventi all'assemblea del gruppo del Senato in corso a Palazzo Madama. Dopo l'introduzione della capogruppo Bernini, vari senatori ribadiscono la necessità di ripresentarsi alle elezioni in modo unitario con Lega e Fdi, come reale prospettiva per vincere e formare un governo credibile e forte. I senatori evidenziano la necessità di rimarcarei temi storicamente cari a Forza italia, dalla diminuzione delle tasse, alla tutela del risparmio, dalla sicurezza a una più seria regolamentazione del fenomeno migratorio.