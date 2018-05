«Lega e M5s dilettanti allo sbaraglio»

FIRENZE - «L'Italia e il suo futuro sono più importanti dei calcoli interessati della Lega e del Movimento Cinque Stelle, incapaci dopo quasi tre mesi di dare un governo al paese. Anziché assumersi una responsabilità per le sorti del paese, Lega e Cinque Stelle danno prova di avventurismo, improvvisazione, dilettantismo allo sbaraglio. La misura è colma: a rischiare sono i risparmi delle famiglie italiane, il rischio è di vanificare i passi avanti compiuti in questi anni per superare la crisi economica». Lo ha detto l'esponente del Partito Democratico Vannino Chiti nel corso di un dibattito politico in Toscana.

GOVERNO SUBITO O VOTO - «Ribadiamo sostegno e fiducia al presidente della Repubblica, Mattarella. Se un governo può nascere e avere il sostegno pieno in Parlamento, bene. In caso contrario - aggiunge - si voti a luglio, il prima possibile, per evitare che continui una situazione di incertezza e possa addirittura essere messo a rischio l'iter della legge di bilancio, il prossimo autunno. L'Italia non può permettersi di stare ai margini di decisioni che riguarderanno il rilancio dell'Unione Europea, le scelte per lo sviluppo. Noi vogliamo per l'Europa una sola politica estera, di sicurezza, di difesa, un'azione efficace per contribuire all'occupazione e al benessere dei suoi cittadini».