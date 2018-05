Juncker: «Ergiamoci contro il populismo in Europa»

STRASBURGO - Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha esortato oggi i capi di Stato e di governo dell'Ue a «ergersi contro il populismo galoppante» («s'inscrire en faux contre le populisme», ndr), in vista delle prossime elezioni europee.

Parlando a Strasburgo, davanti alla plenaria del Parlamento europeo, durante il dibattito organizzato con il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel, Juncker ha detto: «Entro un anno ci saranno le elezioni europee, e un nuovo Parlamento europeo di cui nessuno oggi può dire come sarà composto. Sarà diverso da oggi, e questo fa sorgere delle preoccupazioni. Io vorrei che tutti noi (i leader dell'Ue, ndr) ci ergessimo contro il populismo galoppante che possiamo vedere nell'Ue e in tutti i paesi, compreso il mio, anche se in Lussemburgo non é un movimento in cammino ('en marche', ndr) ma é contenuto e contenibile».