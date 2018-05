Governo, Schiavone (Cgie): fase delicata, ma istituzioni solide

Roma, 30 mag. - L'attuale fase politica "non si era mai verificata" in passato "ma le istituzioni sono solide al punto da poterla gestire". E' un messaggio rassicurante quello inviato oggi alle comunità italiane all'estero da Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale per gli italiani all'estero (Cgie), a margine del Comitato di presidenza.

Quella attuale è una "fase molto difficile, contraddittoria, di disorientamento" e anche "i messaggi che arrivano alle nostre comunità all'estero sono contraddittori", ha ricordato Schiavone. Ma "la Cgie si sente di tranquillizzare le comunità, la fase politica in corso non si è mai verificata prima ma le istituzioni sono solide al punto da poterla gestire", ha detto il segretario generale.

Dell'attuale crisi politica e istituzionale si è discusso durante il Comitato di presidenza, che si chiude oggi. "In giro per il mondo i nostri connazionali si chiedono legittimamente quali possono essere gli eventi futuri. Qui in Italia si parla di ritorno alle urne, questo è stato un argomento di discussione oggi", ha spiegato Schiavone. "C'è da capire quali saranno le decisioni del presidente della Repubblica, oggi non è chiaro a nessuno", ha concluso.