Bernini (FI): o parte esecutivo politico o voto

Roma, 30 mag. - "O parte un governo politico o si va al voto. Io credo che in tale ipotesi il centrodestra unito è la soluzione migliore. Il vero, unico voto utile per l`Italia è quello per la coalizione tra Forza italia, Lega e Fratelli d`Italia che darà a noi la possibilità di formare un governo forte, autorevole che affronti seriamente e efficacemente i gravissimi problemi che vivono i cittadini". Lo ha detto Anna Maria Bernini durante l`assemblea del gruppo di Forza italia del Senato in corso a palazzo Madama.