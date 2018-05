Ue, Tajani: per guardare al futuro serve una visione chiara -4

Roma, 30 mag. - "Ma dobbiamo fare ancora di più. I fondi per Erasmus vanno triplicati per garantire al maggior numero possibile di giovani di beneficiare di questo straordinario strumento. Cosi come vanno raddoppiati i fondi per le PMI che sono la spina dorsale della nostra economia".

"Chiediamo con forza anche l`istituzione di un fondo specifico per il turismo che faccia da volano a uno dei settori con maggiore potenziale di occupazione".

"Allo stesso modo, vanno incrementati ulteriormente i fondi per difesa, sicurezza, controllo delle frontiere esterne, gestione dei flussi migratori, integrazione dei Balcani occidentali. Per meritare la fiducia dei nostri cittadini dobbiamo dimostrare di saper affrontare questi compiti in maniera davvero efficace, diventando un attore globale credibile".

"In particolare, per andare alla radice del problema dei flussi migratori, il Parlamento chiede un piano per l`Africa che attiri molti più investimenti in infrastrutture e contribuisca a creare un base manifatturiera e ad offrire un futuro, nel loro paese, ai giovani africani".

"Il Parlamento sostiene con forza la creazione di un meccanismo che spinga gli Stati a rispettare i valori iscritti nei Trattati. È giusto introdurre sanzioni finanziarie per chi non rispetta i propri obblighi. È importante raggiungere un accordo quadro su entità del bilancio e capitoli generali con l`attuale Parlamento. Questo consentirebbe di avere un bilancio operativo già nel 2021", ha concluso Tajani nella nota, "Questo Parlamento eserciterà fino in fondo il suo ruolo di co-decisore per approvare un bilancio all`altezza delle sfide che abbiamo davanti e delle aspettative dei nostri cittadini".