Ue, Tajani: per guardare al futuro serve una visione chiara -3

Roma, 30 mag. - "La proposta della Commissione è, come sottolinea la Risoluzione, deludente per quanto riguarda due politiche chiave: quella agricola e quella di coesione. La proposta dell`esecutivo Ue non consente di stanziare risorse adeguate per un`agricoltura e una pesca moderne e competitive, capaci di attirare giovani. Così come non ci sono fondi sufficienti per garantire gli obiettivi di coesione territoriale e sociale, fondamentali per un`Unione solidale, che non lasci indietro nessuno, aiuti l`economia reale e riduca la disoccupazione giovanile. Questo Parlamento chiede che venga mantenuto almeno l`attuale livello di finanziamenti".

"Il Parlamento sostiene l`aumento delle risorse per rafforzare la leadership tecnologica e scientifica europea e creare il più grande spazio di ricerca e innovazione al mondo. Questi investimenti, insieme a quelli sulla formazione, sono la base per una politica industriale competitiva, capace di cogliere le opportunità della rivoluzione digitale. Sono anche essenziali per assicurare più sostenibilità e sicurezza energetica". (Segue)