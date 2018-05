Ue, Tajani: per guardare al futuro serve una visione chiara -2

- "Questo incremento non deve venire dalle tasche dei cittadini, che già pagano troppo, ma attraverso nuove risorse proprie. Giganti del web, transazioni finanziarie a carattere speculativo, chi inquina con plastica non biodegradabile, devono dare un giusto contributo. Siamo preoccupati che la Commissione europea non abbia incluso la recente proposta per una web tax nel pacchetto delle nuove risorse proprie", ha aggiunto.

"Il Parlamento sostiene il sistema di risorse proprie proposto dalla Commissione, ma pone una condizione chiara: spese e entrate devono essere trattate in un unico pacchetto", ha ricordato Tajani, "Non ci sarà accordo sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale se, contemporaneamente, non verrà adottato il sistema di risorse proprie".(Segue)