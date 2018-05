Ue, Tajani: per guardare al futuro serve una visione chiara

Roma, 30 mag. - Per guardare al futuro l'Europa "ha bisogno di una visione chiara, orientata a dare risposte efficaci ai cittadini". Lo ha sottolineato il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, a seguito dell'approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione europea relativa al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027.

"Il primo cambiamento che dobbiamo promuovere", ha spiegato Tajani in una nota, "è avere un bilancio politico, con risorse adeguate che riflettano le priorità degli europei su sicurezza, difesa, immigrazione, disoccupazione o lotta al cambiamento climatico. Non serve attendere la modifica dei Trattati, ma sono necessari coraggio e volontà".

"Questo Parlamento ritiene che la proposta della Commissione con un tetto alle risorse dell'1,11 per cento del prodotto interno lordo dei Paesi membri sia insufficiente. Dal 2021 verranno a mancare i contributi della Gran Bretagna", ha proseguito l'ex commissario europeo, "Se vogliamo spendere meno a livello nazionale ed essere più efficaci, dobbiamo creare economie di scala e valore aggiunto a livello dell`Unione. Per questo, dobbiamo investire almeno l`1,3 per cento. (Segue)