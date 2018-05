Governo, Carandini (Fai): critiche a Mattarella frutto ignoranza

Milano, 30 mag. - La volontà popolare deve esprimersi entro i limiti della Costituzione, altrimenti si rischiano pericolose derive dittatoriali. E' il monito lanciato dal presidente del Fai, Andrea Carandini, secondo il quale le contestazioni all'operato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel gestire l'attuale crisi politica sono frutto di una "colossale" ignoranza delle regole di educazione civica.

"Tutte le dichiarazioni su Mattarella, se abbia fatto bene o se invece non doveva, si basano su una colossale ignoranza civica dovuta a un fatto semplicissimo e cioè che nelle scuole l'educazione civica è stata abbandonata" e dunque non si studia più la Costituzione.

"Il potere cerca altro potere e o si concentra in una sola persona o, indebitamente, in una maggioranza e combina guai colossali. In tutte le Costituzioni, da quella americana in avanti, fino alla nostra cara Costituzione italiana, mai applicata interamente, si è capito che sovrano è il volere del popolo. Che però si deve esprimere entro i limiti e le forme della Costituzione, che è il filtro che impedisce al potere di concentrarsi in una maggioranza dittatoriale o in un individuo dittatore", ha sottolineato Carandini in occasione della presentazione alla stampa della nona edizione del censimento "I luoghi del cuore" del Fai.

"Il fatto che l'intervento di Mattarella sia stato visto come un'interferenza - ha aggiunto - è evidentemente perché per questi signori la volontà popolare si deve esprimere direttamente. Ma sono secoli che si sa che questo porta a disastri, vedi Hitler e Mussolini. E sono fatti anche recenti, del '900".

"Tutte le istituzioni - ha concluso il presidente del Fai (Fondo ambiente italiano) - devono stringersi le mani perché altrimenti questo edificio che si chiama Repubblica Italiana rischia di andare in pezzi".