Salvini: o il governo è con Savona o non è

Roma, 30 mag. - "Io non accetterò mai, perché la lealtà vale più di 10 poltrone, che venga detto no a un ministro di un governo italiano, è giusto che i tedeschi si occupino dei tedeschi, i francesi dei francesi e non mettano bocca sugli affari degli italiani", "o il governo è quello o non è". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Sarzana.

"Le proveremo tutte fino all'ultimo per dare un governo a questo paese", ha aggiunto. "Se qualcuno vuole dare un governo a questo paese deve essere un governo che rispetti il voto dei cittadini, non un governo che arriva da Marte e non accetterò mai che venga detto no a un ministro", ha sottolineato Salvini.