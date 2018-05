Pd, Boccia (Pd): listone? No, simbolo pd è identità rifomisti.

Roma, 30 mag. - "L'Italia non è un comune medio piccolo in cui ci si può presentare alle elezioni con una listone unico o con liste civiche. Io, personalmente e penso di interpretare la stragrande maggioranza della nostra comunità politica, non ho alcuna intenzione di rinunciare al simbolo del PD. Il PD è il simbolo della storia del centrosinistra italiano e dei riformisti. Alle elezioni politiche deve esserci e deve diventare il perno di una nuova ampia coalizione". Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in diretta a L'aria che tira, su La7.

"Calenda la chiama Fronte Repubblicano, se parliamo di coalizione - ha aggiunto - va bene, non a caso noi abbiamo costruito Fronte Democratico nel Pd per aprire il più possibile il campo da sinistra alle forze civiche. Se uniamo le forze possiamo costruire un argine serio e un'alternativa a chi immagina l'Italia follemente fuori dall'Euro o dall'Unione. Il nodo della coalizione non è certo il nome, piuttosto cosa vogliamo raccontare agli italiani. La permanenza nell'Euro e la nostra idea di Europa sarà la battaglia politica della vita per il centrosinistra".