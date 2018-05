Euro, Gros-Pietro: uscita sarebbe negativa per Italia e Europa

Milano, 30 mag. - L'ipotetica uscita dell'Italia dall'euro non è uno scenario praticabile secondo il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "La mia opinione è che non sia una buona cosa per l'Italia e che quindi non si verificherà. Sarebbe un evento molto negativo per l'Italia, certamente non positivo per tutta l'Europa e forse anche al di là dell'Europa", ha affermato Gros-Pietro a margine della presentazione alla stampa della nona edizione del censimento "I luoghi del cuore" del Fai.