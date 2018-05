Governo, Gros-Pietro: piena fiducia in Mattarella

Milano, 30 mag. - "Piena fiducia nelle autorità istituzionali del Paese, a partire dal presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione alla stampa della nona edizione del censimento de "I luoghi del cuore" del Fai, commentando gli sviluppi della situazione politica.

"Non siamo preoccupati. Noi siamo convinti, e io personalmente in particolare, che il presidente della Repubblica saprà condurre ad una conclusione che assicuri all'Italia il governo che in questo momento è necessario", ha affermato Gros-Pietro.

"Noi sappiamo - ha aggiunto - che l'Europa sta procedendo a una parziale riprogettazione. È importante che l'Italia, che è la terza economia d'Europa e che è un Paese fondatore, abbia una presenza politica importante in questo processo di progettazione".

"È una costruzione in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche ed è per questo che l'Italia deve essere parte attiva nella progettazione della programmazione. Essere assenti in questo momento potrebbe significare trovarsi in una situazione non favorevole, in cui ci si troverebbe a disagio", ha detto ancora Gros-Pietro.