Roma, 30 mag. - "Non andremo in un governo fatto nei laboratori del Quirinale. Se Mattarella darà l'incarico a Cottarelli sarà la sua definitiva delegittimazione. Sarà un governo che non avrà un voto in Parlamento". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di FdI, presentando alla Camera la terza edizione di Fenix, festa nazionale di Gioventu' Nazionale.