Governo, Boccia (Pd): Di Maio nel pallone, una posizione al giorno

Roma, 30 mag. - "Quello che succederà nelle prossime ore lo vedremo ma è evidente che Luigi Di Maio, leader della prima forza politica in Parlamento, è completamente nel pallone. Le piroette fatte negli ultimi giorni da un leader che rappresenta il 32% degli italiani e che aspirava alla guida del Paese sono preoccupanti. Per il momento la cosa importante è che abbia abbandonato l'idea malsana e grave della richiesta di impeachment per il Capo dello Stato. Ma passare dalla riproposizione del Governo Conte al voto subito da un'ora all'altra dà il senso dello sbandamento politico". Così Francesco Boccia, capogruppo PD in commissione speciale alla Camera, in diretta a L'aria che tira, su La7.