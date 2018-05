Governo, Anzaldi (Pd): Agcom valuti entrata in vigore par condicio

Roma, 30 mag. - "Dopo l'indegno spettacolo cui gli italiani hanno assistito in queste ore contro il Capo dello Stato, con Di Maio che ha occupato tutte le tv e di fronte a conduttori compiacenti ne ha chiesto nientemeno che l'arresto e il carcere a vita con accuse gravissime e infondate ritrattate dopo 48 ore, il presidente dell'Agcom Angelo Cardani e i commissari dell'Authority valutino l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore della par condicio televisiva". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Di fatto siamo già - prosegue - in campagna elettorale, non è accettabile che personaggi senza scrupoli come il leader M5s possano utilizzare indisturbati gli spazi di intrattenimento delle tv pubbliche e private per delegittimare nientemeno che la massima istituzione costituzionale della Repubblica. In questi giorni abbiamo visto un'occupazione televisiva senza precedenti e fuori ogni controllo, con Di Maio a reti unificate senza contraddittorio e senza domande. Sui giornali si parla del cosiddetto 'Codice Rocco', le imposizioni del suo portavoce Casalino cui le redazioni si sottomettono senza neanche protestare. E' stato raggiunto il punto più basso mai visto per l'informazione politica in tv, l'Authority deve intervenire".