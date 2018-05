Fassina: no a Fronte repubblicano, porterebbe Italia nel baratro -2

Roma, 30 mag. - "Insomma, tra l'europeismo liberista del Fronte repubblicano e il nazionalismo del fronte contrapposto, la strada per riunire la nostra comunità nazionale - ha osservato ancora Stefano Fassina - è il patriottismo costituzionale, ossia il primato della nostra sui Trattati europei, da portare avanti con intelligenza, consapevolezza, determinazione, ma senza strappi distruttivi".

"LeU deve dire no al Fronte repubblicano - ha proseguito l'esponente di Sinistra italiana - per provare a tenere insieme l'Italia, per la dignità del lavoro, la giustizia sociale, la conversione ambientale, per articolare una relazione Italia-Unione europea all' insegna della cooperazione, non dell'autarchia o di impossibile isolazionismo. LeU deve mettere in campo, politico e elettorale, una strategia alternativa ai due pericolosi fronti", ha concluso.