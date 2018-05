Governo, Fava: proposta impeachment è vaneggiante e irrituale

Palermo, 30 mag. - "Siamo di fronte alle proposte abbastanza vaneggianti e irrituali di mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica per l'esercizio delle sue funzioni, ma il sistema ha tollerato che il signor Montante restasse alla guida della Camera di Commercio di Caltanissetta in prorogatio che si è concesso da solo, indagato di concorso esterno in associazione mafiosa, arrestato in una inchiesta di cui è il perno particolare grave per le accuse formulate e si è dovuto attendere con stato di necessità che si dimettesse un numero congruo di consiglieri della Camera di commercio , questo mi sembra abbastanza inquietante". Lo ha detto il presidente della Commissione regionale siciliana Antimafia Claudio Fava, incontrando i giornalisti per fare il punto su quello che sarà l'attività della commissione relativamente alla bufera giudiziaria che ha investito l'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante.