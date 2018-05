Governo, Marcucci (Pd): sì voto a luglio, no in balia degli eventi

Roma, 30 mag. - "Ci sono atteggiamenti di grandissima irresponsabilità da parte del M5S e della Lega che hanno una maggioranza parlamentare, ma non sono in grado di formare un governo perché non si trovano d`accordo sui nomi e dunque sulle poltrone. Questo è molto grave. Se questa posizione è confermata, bisogna avere un governo di servizio che ci porti alle elezioni. Voto a luglio? Sì, bisogna accorciare le settimane proprio perché le preoccupazioni per gli scenari economici sono alte. Rimanere in balia è molto peggio che tornare a dare voce al corpo elettorale". Lo ha detto il capogruppo dei senatori Pd Andrea Marcucciparlando a Radio Cusano Campus.

"Se il governo non avrà la fiducia - ha continuato - ci saranno le condizioni per lo scioglimento delle Camere e per andare a votare a fine luglio, altrimenti andremo a votare ad agosto e sarebbe ancora peggio. Prima si va a votare e meglio è, a meno che Salvini e Di Maio non tornino in sé e propongano il governo per il quale hanno scritto un pessimo programma. Nella testa di Salvini mi è impossibile entrare. Detto questo, credo che l`esigenza di votare subito sia molto forte. Chi terrà l`Italia in una situazione così esposta e difficile sui mercati se ne assumerà la responsabilità".