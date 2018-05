Governo, Bini Smaghi: mercati hanno reagito in modo eccessivo

Roma, 30 mag. - "I mercati forse hanno reagito in modo eccessivo, sta poi a chi ha la responsabilità politica della guida del Paese chiarire che non ci sono problemi per i risparmiatori, queste rassicurazioni arriveranno senza problemi". E' quanto ha affermato Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale, a margine del convegno "Italia, Francia ed Europa nel mondo digitale" alla Luiss ai giornalisti che gli chiedevano quali sono i rischi per l'Italia dalle tensioni sui mercati di questi giorni.

"La cosa difficile da capire in questi giorni e` la possibilità di utilizzare la minaccia di far saltare tutto. Questo - ha aggiunto - non e` capito ne` da chi deve impiegare i risparmi dei cittadini ne` forse dagli altri partner intorno al tavolo. Bisogna fare un po` di chiarezza".

"I mercati guardano alla situazione economica che e` ancora in divenire, ci sono notizie tutti i giorni. I mercati - ha sottolineato - amano la stabilità, sapere le cose in modo chiaro e soprattutto gli investitori quando investono vogliono certezze riguardo stabilità dei loro investimenti".