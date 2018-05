Gelmini: FI gruppo coeso, per Berlusconi Italia al 1 posto

Roma, 30 mag. - "Anche oggi vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra compattezza, per il vostro senso di appartenenza. Siamo un gruppo unito e quanto mai coeso. Forza Italia è pronta alla campagna elettorale in caso di urne anticipate, ma siamo pronti anche, semmai dovesse partire la legislatura, a portare in Parlamento le nostre proposte. La Flat Tax, la legittima difesa, misure per favorire l`occupazione, i giovani, la famiglia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al direttivo del gruppo azzurro a Montecitorio.

"In queste ore - ha spiegato - il presidente Silvio Berlusconi sta analizzando, insieme a noi, la delicata situazione che viviamo, mettendo come sempre l`Italia al primo posto. Noi siamo con lui e condividiamo al cento per cento la sua linea. Il comportamento di Forza Italia in questa lunga crisi è stato sempre serio e lineare nei confronti del Paese, dei nostri elettori e del centrodestra".

Berlusconi, ha continuato Gelmini, "ha sempre chiesto l`incarico per il centrodestra unito; poi, con un gesto di grande responsabilità, aveva dato il via libera ad un governo politico Lega-M5S; infine, ha detto no all`ipotesi di un governo tecnico. Adesso vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma continueremo a tenere la schiena dritta avendo sempre i cittadini italiani in cima ai nostri pensieri".