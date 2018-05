Regali, cene a 2 Salvini e Le Pen e champagne: spese folli di Eln

Roma, 30 mag. - E' di esattamente 427.000 euro l'ammontare di spese ritenute non conformi e che rischiano di dover essere rimborsate addebitate al gruppo dell'Europarlamento "Europa delle nazioni e delle libertà" (Eln) di cui fanno parte anche la Lega e il Front National. Secondo i numeri snocciolati dall'emittente francese Rtl il gruppo di Matteo Salvini, Marine Le Pen, insieme degli austriaci del Fpoe e degli olandesi del Pvv di Geert Wilders, ha speso in maniera indiscriminata diverse centinaia di migliaia di euro.

Tra gli acquisti all'indice anche 230 bottiglie di champagne, centinaia di regali di Natale da oltre 100 euro ciascuno e una cena di Natale per 140 persone per un totale di 13.500 euro.

L'Ufficio che verifica le spese "e a cui spetta la decisione definitiva sull'ammontare dei rimborsi al Parlamento europeo intende accordare, prima di prendere una decisione definitiva, ai rappresentanti del gruppo Enl, la possibilità di formulare altre spiegazioni in forma scritta", secondo un testo diffuso lunedì sera in una riunione a porte chiuse.

Nel gruppo all'Europarlamento ci sono 36 deputati. Tra le spese messe sotto esame anche una cena con "industriali" al ristorante parigino L'Ambroisie per 449 euro ciascuno e un'altra a da Ledoyen vicino gli Champs-Élysées per due persone, 401 euro a persona, per "ragioni diplomatiche", che secondo Canard Enchaîné è stata organizzata proprio tra Salvini e Le Pen.