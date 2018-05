Roma, 30 mag. - Quello di Carlo Cottarelli sarebbe "un governo che non ha un voto nel popolo né un voto in Parlamento. Non solo non c`è una maggioranza, ma rischia di trasformarsi nell`unico governo della storia senza un singolo voto di fiducia". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in una intervista a Fanpage.it.