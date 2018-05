Di Maio: piazza 2 giugno non contro Colle ma per sovranità... -2

Roma, 30 mag. - Il 2 giugno "ovviamente è un appuntamento legato a ciò che è successo intorno alla formazione del governo, tanto è vero che l`hashtag è #ilmiovotoconta. C`era una maggioranza in Parlamento - ha ricordato Di Maio - c`era un contratto di governo, c`era la lista dei ministri, era tutto pronto e ci siamo presentati al Presidente della Repubblica. Ci è stato detto di no perché uno dei ministri in un libro era stato critico sull`euro. Poi è stato detto che questo governo non poteva partire perché volevamo uscire dall`euro, ma anche questa è una menzogna".

"La cosa paradossale - ha rilevato Di Maio - è che quando abbiamo incontrato il professor Savona ci ha detto `farò il ministro dell`Economia solo se non usciremo dall`euro`, quella era anche la nostra intenzione, dunque abbiamo trovato un accordo". Perché non Giorgetti, dunque? "Mi ha fatto sorridere questa idea, perché lui stesso aveva spiegato di non avere le competenze necessarie".