Brignone: Bersani su fronte repubblicano? Opinioni personali

Roma, 30 mag. - "La confusione è già tanta e bisogna fare chiarezza: Pier Luigi Bersani e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, esprimono un'opinione personale sull'eventuale partecipazione al fronte repubblicano invocato dal ministro Calenda e benedetto anche da Renzi e Martina. Insomma, non è la posizione di Liberi e Uguali. Possibile non condivide questa impostazione e la discussione non è mai partita". Lo dichiara in una nota la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.

"L'assemblea di Leu svoltasi sabato - aggiunge Brignone - aveva invocato uno slancio unitario, che però alla prima curva sembra sbandare con dichiarazioni personali. Sarebbe il caso di non esporsi: il rischio è quello di alimentare ulteriore confusione nell'elettorato".