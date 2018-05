Governo, Marcegaglia: molta confusione ma Italia deve stare in Ue

Roma, 30 mag. - "La politica si deve prendere la propria responsabilità, c`è molta confusione in questo momento, ma penso che il Paese abbia comunque bisogno di un governo che chiarisca che l`Italia sta in Europa". Lo ha affermato la presidente della Luiss, Emma Marcegaglia, a margine del convegno `Italia, Francia ed Europa nel mondo digitale`, aggiungendo che "si può dire che l`Europa va modificata, ma l`Italia deve stare in Europa, perché essere fuori dall`Europa sarebbe la fine dell`Italia".

A proposito della corsa dello spread di questi giorni Marcegaglia ha detto che "nasce dall`incertezza che c`è" e "dall`ipotesi, che io scongiurerei totalmente, di una possibile uscita dell`Italia dall`euro e quindi credo che bisogna che tutti tornino al buon senso per cercare di andare avanti con le riforme che il paese ha fatto".

"Non dobbiamo buttare via i sacrifici e gli sforzi fatti in questi anni", ha concludo Marcegaglia, tenendo però "anche conto dei limiti che abbiamo nei conti pubblici".