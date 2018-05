Governo, Di Maio: spero di poter governare da solo

Roma, 30 mag. - Con la Lega "non abbiamo fatto una alleanza e non stiamo facendo un`alleanza. Abbiamo portato avanti un contratto di governo in cui abbiamo messo i punti sui quali eravamo d`accordo. Il M5s alle elezioni è sempre andato da solo, noi e la Lega siamo forze politiche alternative e io spero di avere l`autonomia per governare da solo, anche perché le percentuali cambieranno. Ovviamente se così non fosse, c`è il contratto che volevamo realizzare e spero che si possa fare in futuro". Lo ha detto il capo politico di M5S Luigi Di Maio in una intervista a Fanpage.it.

Riguardo Paolo Savona Di Maio ha sostenuto che "è molto probabile che il suo nome in qualche modo ritorni nel dibattito pubblico, anche perché è diventato un simbolo di quella battaglia sulla sovranità, una vicenda più grande dei semplici nomi".