Governo, senatori Pd: Lega-M5S, da no euro alla neuro

Roma, 30 mag. - I senatori del Pd reagiscono su twitter "alla confusione e alle incertezze di Lega e M5S" rispetto al governo coniando l'hashtag #neuro.

Per Salvatore Margiotta: "Impeachment si, impeachment no #laterradeicachi euro si, eurono #neuro "buoni a nulla, capaci di tutto" (cit)".

Eugenio Comincini dice: "Fuori dall`euro - Vogliamo restare in Europa. Al voto subito - Fateci fare il Governo. Impeachment per il Capo dello Stato - Vogliamo collaborare con Mattarella. Tutti in piazza a protestare - Viva la Festa della Repubblica! #neuro".

Vanna Iori dal canto suo dice: "Fuori dall'Europa" e poi "ma chi ha mai detto questo?" "Subito voto" e poi "ma aspettiamo un po'". "Impeachement" e poi "collaboriamo con Mattarella". "2 giugno contro PdR" e poi "2 giugno Festa ".... Alla fine "no-euro" diventa #neuro".

Secondo Edoardo Patriarca: "#neuro #SalviniDiMaio va bene tutto eh...ma sto governo lo fate o non lo fate? Se ce fate sapere...siamo 3 mesi che aspettiamo @pdnetwork".

Infine Laura Garavini: "Non c`è bisogno dei suggerimenti di Oettinger, nè dei mercati. Gli italiani sanno bene da soli che cosa comporta 1 governo #neuro 5Stelle/Lega. L`ho detto stamattina a radio pubblica tedesca".