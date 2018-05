Governo, +Europa aderisce a manifestazione del 1 giugno

Roma, 30 mag. - "I populisti non rappresentano solo una minaccia per i risparmi e per i redditi degli italiani, ma anche per la difesa delle istituzioni repubblicane. Da un fronte che ha in Putin il proprio referente internazionale, non c'è da attendersi nulla di buono per la tenuta della democrazia nel nostro Paese". Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino, annunciando la partecipazione del movimento alla mobilitazione "Per la democrazia, per la Costituzione, per il futuro degli italiani" che si terrà venerdì primo giugno in Piazza Santi Apostoli a Roma e in Piazza della Scala a Milano a partire dalle ore 16.30.