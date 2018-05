Governo, nascono comitati #Noelezionisigoverno5stellelega -2

Roma, 30 mag. - Tanasi denuncia come la mancata formazione di in un esecutivo ha prodotto il blocco dei lavori parlamentari, ma Camera e Senato continuano a produrre costi immensi. Nel dettaglio dalle ultime elezioni del 4 marzo ad oggi il Parlamento tra spese vive, compensi a dipendenti, Deputati e Senatori, e tutti gli altri costi per mantenere in vita le due camere, è costato complessivamente 379,7 milioni di euro, pur non svolgendo alcun tipo di attività.

A tale spesa occorre aggiungere l`organizzazione di nuove elezioni in autunno, considerato che con ogni probabilità il Governo Cottarelli in via di definizione non otterrà i numeri in Parlamento. Per ogni chiamata alle urne lo Stato spende circa 400 milioni di euro per l`organizzazione dei seggi e tutte le altre spese connesse - analizzano i Consumatori - Questo significa che la doppia tornata elettorale (prima quella del 4 marzo, poi quella in estate o autunno) produrrà costi a carico della collettività per un totale di 800 milioni di euro. L`impasse di Governo, quindi, costerà agli italiani complessivamente circa 1,2 miliardi di euro nel 2018 solo per costi della politica, tra blocco del Parlamento e spese organizzative delle elezioni.