Governo, nascono comitati #Noelezionisigoverno5stellelega

Roma, 30 mag. - Contro il rischio elezioni e i relativi costi che gli italiani si troverebbero a sostenere nel 2018, una maxi-spesa per complessivi 1,2 miliardi di euro solo per costi della politica, scende in campo Francesco Tanasi Leader Nazionale dei Consumatori Italiani che fa sentire la voce dei cittadini annunciando oggi l'istituzione di 100 comitati da Nord a Sud #Noelezionisigoverno5stellelega.

Tanasi quale promotore dei Comitati rivolge un appello al Presidente della Repubblica Mattarella e ai leader di Lega e M5S Salvini e Di Maio affinché si eviti l`ennesimo sperpero di soldi pubblici a danno della collettività. Chiediamo loro - continua Tanasi- di trovare un accordo per la formazione di un governo politico in modo da attuare il contratto di Governo siglato dai due partiti evitando inutili spese agli italiani. (Segue)