Rotondi: Mattarella non può sciogliere Camere se c'è maggioranza

Roma, 30 mag. - "Mattarella non può sciogliere in tutta fretta un parlamento in cui esiste una maggioranza parlamentare e di governo. E' una responsabilità che egli assumerebbe di fronte alla storia, non alla Corte costituzionale. Dopo il fallimento di Conte il presidente poteva affidare l'incarico a qualsiasi alto esponente della maggioranza, invece ha scelto la scorciatoia di Cottarelli per sciogliere il Parlamento di gran carriera". Lo ha dichiarato in una nota Gianfranco Rotondi, deputato FI.