Castelli (M5S): verificare se QE su titoli Italia è stato sospeso

Roma, 30 mag. - "Stiamo facendo un'interrogazione al Parlamento europeo per verificare se in questi giorni c'è stata una sospensione del quantitative easing che ha creato scompensi sui mercati italiani. E' quello che ci risulta dai numeri. Magari era già previsto, ma ce lo dicano", lo ha detto Laura Castelli, deputata del M5S, a Circo Massimo su Radio Capital specificando comunque che il governatore della BCE Mario Draghi "negli ultimi anni, in alcuni frangenti, ha tutelato il paese".

Un paese che resterà nell'euro anche il referendum sulla moneta unica non viene accantonato: "Abbiamo passato tutta la campagna elettorale e anche mesi precedenti - ha ricordato l'esponente stellata - a dire che non è il momento di parlare di uscita", anche se, ha precisato, "il referendum sull'euro - aggiunge - sarebbe comunque una forma di democrazia".

Le ultime vicende politiche italiane hanno creato turbolenze nei mercati, ma per Castelli "dire costantemente che c'è sempre crisi spaventa le persone. Quella che si definisce 'crisi istituzionale' è la consapevolezza che c'è una parte dell'establishment che ha avuto paura del cambiamento, e quella che si chiama 'crisi finanziaria' è uno sgambetto che hanno provato a fare all'Italia da più parti. Basta vedere quello che è successo dopo l'uscita del nome di Cottarelli per capire che qualcuno sta sbagliando a definire pericoloso un accordo M5S-Lega".