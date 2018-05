Orfini: voti Lega-M5s non si sommano, non vale conto sui collegi

Roma, 30 mag. - La proiezione dei seggi che una eventuale alleanza "gialloverde" prenderebbe nei collegi uninominali non ha valore: lo ha sostenuto il presidente del Pd, Matteo Orfini, parlando a Sky Tg24. "Quella mappa - ha spiegato - somma i voti che hanno preso in passato uno contro l'altro, come se l'alleanza fra loro portasse automaticamente i voti nella nuova alleanza. Sono convinto che ci sono elettori del M5S convinti che fosse un voto in qualche modo di sinistra che non voterebbero per un'alleanza con la Lega così come sono convinto che ci siano elettori di centrodestra che non rivoterebbero la Lega".

In conclusione, per l'esponente democratico quella sommatoria "è un puro divertissement".