Governo,agricoltori in piazza a Roma;Coldiretti:Stato deve 500 mln

Roma, 30 mag. - Lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne. L`allarme è stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole in via XX Settembre 20 nella Capitale dove sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni. Mentre ci si divide sull`Europa l`Italia rischia di perdere, senza una azione straordinaria, centinaia di milioni di risorse comunitarie destinate ad un intervento strategico per l`agricoltura italiana, di fronte agli ingenti danni provocati dai cambiamenti climatici. E quanto si legge in una nota Coldiretti.

I problemi dell`economia reale incombono con gli agricoltori che dopo mesi di attesa - sottolinea Asnacodi - devono ancora riscuotere più di 500 milioni dall`Agea controllata dal Ministero delle Politiche Agricole per gli anni 2015-2016-2017 per le polizze assicurative contro i danni causati dal maltempo. A questo si aggiunge lo spreco di soldi degli agricoltori che sono costretti a pagare decine di milioni di interessi passivi per anticipare i contributi attraverso i consorzi di difesa. Occorrono quindi - precisa Asnacodi -- subito misure straordinarie per allineare i pagamenti, poiché le inefficienze della macchina pubblica non possono ricadere sulle imprese. Gli agricoltori sono ostaggi umani della burocrazia con un insopportabile scaricabarile e ping pong istituzionale tra società fallite e gare infinite che rischiano di travolgere le imprese" ha affermato il presidente di Asnacodi Albano Agabiti nel chiedere l`intervento del presidente dell`Autorità anticorruzione Raffaele Cantone.