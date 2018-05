Salvini: raccoglieremo firme per elezione diretta capo dello Stato

Roma, 30 mag. - "Sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme su una proposta di legge che vogliamo portare in discussione nel prossimo parlamento: l'elezione diretta del presidente della Repubblica". Lo ha dichiarato, parlando in piazza a Pisa, il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Che siano gli italiani a eleggerlo, tanto - ha aggiunto con riferimento alle decisioni di Sergio Mattarella - fa quello che vuole lo stesso, almeno lo eleggiamo noi... Attenzione, noi lo diciamo rispettosamente, non siamo gente che vuol fare confusione", ha precisato Salvini in una apparente presa di distanza con il mancato alleato di Governo M5S, che aveva provato a lanciare la proposta di messa in stato d'accusa per il capo dello Stato e vi ha poi rinunciato per il no della Lega.