Salvini: Mattarella ci dia data voto, italiani faranno giustizia

Roma, 30 mag. - "L'unica cosa da fare a questo punto è chiedere al presidente della Repubblica la data delle elezioni e prendere una marea di voti, poi vedremo se continueranno a dirci no e no no". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in piazza a Pisa

"Presidente - è l'appello conclusivo lanciato dal segretario leghista durante il suo comizio trasmesso in diretta Facebook - dia agli italiani la data delle elezioni e gli italiani faranno giustizia nella cabina elettorale di tutto ciò che è successo in queste settimane".