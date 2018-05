Toninelli: 2 giugno in piazza? Valorizziamo festa della Repubblica

Roma, 30 mag. - "Non c'è l'impuntatura su Paolo Savona, ma sul contratto di governo. Savona è diventato la via per attuare questo contratto. E' irrinunciabile la possibilità che ci siano figure capaci e che credano al contratto di governo". Lo ha detto Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio anch'io (Radio1 Rai).

Il capogruppo M5S al Senato ha parlato anche della manifestazione del 2 giugno: "E' la volontà di riunirsi insieme a cittadini pacifici, brave persone come noi, con dei tricolori, per valorizzare la Repubblica italiana, per proseguire oltre la parata ufficiale, a cui parteciperà Fico, la festa della Repubblica".