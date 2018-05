Firenze, 30 mag. - "Caro Calenda, la tua proposta di uno schieramento repubblicano per salvare il Paese va bene, così come l'idea di un nuovo simbolo, ma senza una forza socialista e del lavoro e un programma radicale per i ceti popolari il rischio è che la destra populista vinca ancora. È giunto anche il momento di schierare uomini nuovi". Lo scrive, su Facebook, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di Leu.