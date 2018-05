Martina a Calenda: sì al Fronte repubblicano ma con lista del Pd

Roma, 30 mag. - "Il Pd sarebbe la lista fondamentale di questo nuovo schieramento che deve nascere, crescere, raccogliere nuove energie; poi le formule le vedremo. Si può ragionare su tutte le ipotesi utili di lavoro. Per me la cosa importante è lavorare a un progetto largo, di coalizione, che aiuti tutte le energie che vogliono dare una mano all'Italia a stare in partita". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd questa mattina a Radio anch'io (Rai Radio1) commentando l'intervista di Carlo Calenda al Corriere della sera sul Fronte Repubblicano con una lista unica.

"La cosa importante è recuperare consapevolezza che bisogna dare una mano all'Italia e stare insieme e lavorare insieme", ha aggiunto.