Roma, 30 mag. - Alle elezioni "dovremmo provare a costruire un fronte più largo possibile di centrosinistra che si opponga alla deriva di destra. Qui non c'è il popolo contro l'establishment". Lo ha detto il presidente del Pd, Matteo Orfini, ospite di Sky Tg24, commentando l'intervista di Carlo calenda che propone un "fronte repubblicano".

"Per prevenire domande, chiarisco che si tratta di una alleanza della quale non può far parte un partito di destra come Forza Italia", ha aggiunto Orfini.