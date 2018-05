Salvini: chi dice che Ue ha sempre ragione non è nostro alleato

Roma, 30 mag. - "E' chiaro che se non cambiano alcune regole in Europa l'Italia è finita. Quindi in modo tranquillo, in modo responsabile, democratico e prudente, chi vuole andare al governo con la Lega deve impegnarsi a cambiare alcune regole, alcuni vincoli, alcune direttive europee. Chi dice signorsì signor padrone, a Bruxelles hanno sempre ragione non può essere alleato della Lega": lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Psa ai microfoni di SkyTg24.

"L'Italia non è un Paese schiavo di nessuno, servo di nessuno, i tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi", ha sottolineato. Rispondendo a una domanda sulle alleanze, Salvini si è tenuto vago: "Andremo al voto - ha detto - con chi sostiene il nostro programma, che è un programma di cambiamento. Non guarderò ai nomi e cognomi ma alle cose da fare".